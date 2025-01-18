Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, gözyaşının göz yüzeyinin sağlıklı kalmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı. Gözyaşı üretimindeki azalmanın veya bileşimindeki değişikliklerin göz kuruluğuna yol açtığını belirten Asena, özellikle klimalı ortamlarda ve uzun süre bilgisayar kullanan bireylerin bu duruma dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Göz kuruluğunun belirtileri nelerdir?

Göz kuruluğunun gözde rahatsızlık hissi, sık göz kırpma ihtiyacı ve refleks olarak yaşarma gibi belirtilerle ortaya çıktığını belirten Asena, hastaların çoğu zaman aşırı göz sulanmasıyla da kliniğe başvurduklarını söyledi. Aslında bu durumun göz kuruluğundan kaynaklandığını ifade eden Asena, göz yüzeyinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Klima ve bilgisayar göz kuruluğunu artırıyor

Klimalı ortamların ve az nemli hava koşullarının gözyaşının buharlaşmasına neden olduğunu belirten Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, bu tür ortamların göz kuruluğunu artırdığını dile getirdi. Uzun süreli uçak yolculuklarının, kafeinli içeceklerin ve hava kirliliğinin de göz kuruluğu oluşumunda etkili olduğunu aktaran Asena, göz sağlığını korumak için bu faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dikkat edilmesi gerekenler

Göz kuruluğunun önlenmesi adına bilgisayar kullanırken sık sık ara verilmesi ve göz kırpmanın artırılması gerektiğini ifade eden Asena, klimalı ortamlarda bulunma süresinin azaltılmasının ve bol su tüketiminin de faydalı olacağını belirtti. Ayrıca kafeinli içeceklerden ve sigaralı ortamlardan kaçınmanın, gözyaşı film tabakasının korunmasına yardımcı olacağını ekledi.