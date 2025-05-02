2 Mayıs 2025 Cuma günü gram altın ve ons altın fiyatlarında hafif yükseliş yaşandı. İşte altın fiyatlarında son tablo ve piyasalardaki gelişmeler...

Gram altın 2 Mayıs 2025 Cuma günü hafif bir yükselişle işlem görüyor. Ons altındaki artış gram altına da yansırken, piyasalar ABD istihdam verilerine odaklandı. Son günlerde yaşanan dalgalanmaların ardından yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Altında güncel fiyatlar (2 Mayıs 2025)

Ons altın güne yüzde 0,43 artışla 3.252 dolardan başladı. Bu artış gram altına da yansıdı. Gram altın, haftanın son işlem gününde yüzde 0,70 yükselerek 4.035 TL seviyesinden işlem görüyor.

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Yarım altın: 13.262 TL

Cumhuriyet altını: 27.274 TL

Trump etkisi zayıflıyor mu?

Altın fiyatlarındaki yükseliş, küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra ABD'deki politik etkilerle de şekilleniyor. Geçmişte Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşı ve güvenli liman talepleriyle yükselen altın, son iki haftada dalgalı bir seyir izledi.

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 25'in üzerinde prim yaparken, merkez bankalarının altın alımları, Çin'deki spekülatif talep ve altın ETF'lerine olan ilgi fiyatları desteklemeye devam ediyor.

ABD verileri belirleyici olacak

Piyasalar, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerine odaklanmış durumda. Bu veriler, Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlar konusunda ipuçları verecek.

ABD ve Çin arasında tarifelerle ilgili müzakerelerin yeniden gündeme gelmesi piyasalarda iyimserliğe yol açarken, Çin Ticaret Bakanlığı'nın olumlu açıklamaları risk iştahını artırdı.

Dolar endeksi ve brent petrol ne durumda?

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,23 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 100 puan seviyesinde işlem görüyor. Brent petrol ise yüzde 1 yükselişle 62,4 dolardan alıcı buluyor.

Borsalarda son durum ne?

New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 0,63 yükseldi. Nasdaq yüzde 1,52, Dow Jones ise yüzde 0,21 değer kazandı. ABD endeks vadeli kontratları yeni güne pozitif başladı.