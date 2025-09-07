3 aylık yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitapları ve forma zorunluluğu ile sınıflarda yerini alacak.

Okullarda hazırlıklar tamamlandı

Yeni eğitim yılı öncesinde okullarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Sıralarda, içerikleri güncellenmiş ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan ders kitapları öğrencileri bekliyor.

Yeni müfredat ve dijital erişim

Bu yıl 2, 6 ve 10’uncu sınıflar, güncellenmiş müfredatla eğitim görecek. Kitapların karekodları sayesinde öğrenciler içeriklere dijital olarak erişebilecek; artırılmış gerçeklik, yapay zekâ, animasyon ve simülasyonlarla desteklenen materyaller eğitim sürecini zenginleştirecek.

Formayla eğitim geri geliyor

Yeni dönemde okullarda forma zorunluluğu uygulanacak. Formalar üzerinde marka veya logo bulunmayacak. Belirlenen kıyafetler dört yıl boyunca kullanılacak ve bu süre zarfında değiştirilmeyecek.