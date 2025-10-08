Altın fiyatlarında tarihi yükseliş sürüyor. 8 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 5.380 TL, ons altın ise 4.011 dolara çıkarak rekor kırdı. Analistler kısa vadede düzeltme ihtarına dikkat çekiyor.

Altında rekor yükseliş

Altın fiyatları, 8 Ekim 2025 itibarıyla tarihi bir yükseliş gösterdi. Ons altın, günün ilk işlemlerinde 4.011 doları görerek rekor kırdı. Eylül ayında %11,92 yükselen altın, ekim ayına da %4 civarında primle başladı.

Gram altın ise spot piyasada 5.380 TL seviyesine ulaştı. Fiziki satış fiyatları da 5.655 TL (gram) ve 9.220 TL (çeyrek) olarak kaydedildi. Yılbaşından bu yana gram altındaki artış oranı %80’e dayandı.

Yükselişi etkileyen faktörler

Altının hızlı yükselişi, küresel belirsizlikler, ABD’de hükümetin kapanma riski ve FED’in olası faiz indirimi beklentilerinden destek buldu. Ayrıca, zayıf dolar ve jeopolitik riskler de altına talebi artırdı.

Bank of America (BofA) Analisti Paul Ciana, altının 200 haftalık hareketli ortalamanın %70 üzerinde olduğunu ve bunun tarihsel olarak yalnızca üç defa yaşandığını belirterek düzeltme uyarısında bulundu.

Trive Yatırım ise ons altın için 4.025 dolar seviyesinin kritik direnç olduğunu ve bu seviyenin aşılması durumunda 4.300 doların gündeme gelebileceğini açıkladı. Kısa vadeli destek olarak 3.880 dolar (8 günlük üssel ortalama) izlenecek.

Goldman Sachs, 2026 sonu için ons altın tahminini 4.300 dolardan 4.900 dolara revize etti.