Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elinde jiletle esnaf ve vatandaşlara rahatsızlık veren Özgür Şahin, mahalleli tarafından vurularak öldürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Esnaf ve yoldan geçenlere rahatsızlık verdi

Olay, İzmit Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi üzerinde dün gece saat 23.00 civarında meydana geldi. İddialara göre, Özgür Şahin elinde jiletle esnaf ve yoldan geçenlere rahatsızlık verdi. Bu sırada çevredeki vatandaşlarla kavga çıktı.

Kavganın ardından, mahalleli bir kişi silahıyla Şahin’e müdahale etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.B

Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı ve cadde üzerinde delil araştırması yaptı. Gözaltıların bulunduğu öğrenildi. Olay anı bazı cep telefonu kameralarına da yansıdı.