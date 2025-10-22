KYK ek yurt sonuçları ne zaman duyurulacak? KYK yurt nakil işlemleri nasıl yapılır?

Sektör temsilcileri, altının rekor seviyelerinden düşüşü sonrası kar satışlarının fiyatları gerilettiğini ifade etti. Bu durum, düşük fiyattan altın almak isteyen yatırımcıların kuyumcu kapılarında uzun kuyruklar oluşturmasına yol açtı.

Uzmanlar, yatırımcıların bu kaygan zeminde dikkatli ilerlemesi gerektiğini belirterek, ons altının 3.800 dolara kadar inebileceğini öngörüyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4.193 dolar seviyesinde seyrediyor. Türkiye saati ile 11.15 itibarıyla gram altın 5.448 liraya geriledi. Geçtiğimiz günlerde 5.910 lirayı test eden gram altın, kısa sürede hızlı bir düşüş yaşadı.

Altın fiyatları rekor seviyelerden gerileyerek yatırımcıları harekete geçirdi. Gram altın 5.448 liraya kadar düştü, kuyumcu önlerinde altın almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Bir kuyumcu dükkanı

