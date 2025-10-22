Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir’de kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yetkililer, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yağışın etkisi ve saatleri

Meteoroloji açıklamasında, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saat 10.00’dan itibaren başlayacağı ve aynı gün saat 23.59 itibarıyla etkisini kaybedeceği belirtildi.

Olumsuzluklara karşı uyarı

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. Ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği de vurgulandı.

Vatandaşlara öneriler

Meteoroloji, vatandaşların özellikle sel riski olan bölgelerden uzak durmaları, araç ve yaya güvenliğine dikkat etmeleri ve yağış anında tedbirli olmalarını tavsiye etti.