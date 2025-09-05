Son 1 haftadır sürekli rekor tazeleyen gram altın, bugün güne 4 bin 723 TL ile başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 751 TL, Cumhuriyet altını ise 30 bin 890 TL’den işlem görüyor.

Altın rekor üstüne rekor kırıyor

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen gram altın, hafta başından beri düzenli olarak rekor kırıyor. Bugün sabah saatlerinde 4 bin 723 TL ile güne başlayan gram altın, an itibariyle 4 bin 718 TL seviyesinden işlem görüyor.

Diğer altın türlerinde durum

Çeyrek altın fiyatı bugün 7 bin 751 TL, Cumhuriyet altını ise 30 bin 890 TL’den satışa sunuluyor. Yatırımcılar ve piyasalar, altındaki yükselişi yakından takip ediyor.

Piyasa değerlendirmesi

Altındaki artış, hem küresel ekonomik gelişmeler hem de döviz kurlarındaki hareketlilikten etkileniyor. Uzmanlar, yatırımcıların fiyatları yakından izlemeye devam etmesi gerektiğini belirtiyor.