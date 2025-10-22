Altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 100’e yakın prim yaptı. Uzmanlar, dolar ve ons altın beklentileriyle birlikte 2026 sonunda gram altının 10 bin liraya yaklaşacağını öngörüyor.

Piyasaların genel durumu

Borsa İstanbul 15 ay aradan sonra yeniden 11 bin puan seviyelerini test etti. Döviz tarafında Dolar ve Euro yıllık yüzde 25-30 prim sağlarken, mevduat faizleri yıllık bileşik yüzde 50-55 civarında getiriler sağladı. Enflasyon ise yüzde 33.29 olarak gerçekleşti.

Uzmanlardan öngörüler

Hedef Portföy Fon Yönetimi Direktörü İlkay Öztürk, Borsa İstanbul’da pozitif risk iştahının yılın geri kalanında artmasını beklediklerini belirtti. Bankacılık, GYO, çimento ve holding hisselerinin endeksi taşıyıcı olabileceğini söyledi. Öztürk, dolar için yıl sonu hedefinin 43.5 lira, 2026 sonu hedefinin ise 49.5 lira olduğunu ifade etti.

Altın ve gümüş beklentileri

Öztürk, ons altın için sene sonu 4.500 dolar, 2026 sonu için 6.000 dolar öngördü. Bu tahminlere göre gram altın 2026 sonunda 10 bin liraya yaklaşacak. Gümüşte ise likidite düşük olduğundan fiyat hareketlerinin sert olabileceğini belirtti.

Borsa ve döviz tahminleri

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, BIST-100 endeksinin yıl sonunda 12-13 bin, 2026 ortasında ise 15 bin seviyelerine ulaşabileceğini söyledi. Dolar/TL’nin 2025 sonu için 43.03, 2026 sonu için 51.53; Euro/TL’nin ise 2025 sonu 50.78, 2026 sonu 59.77 seviyelerinde olacağını öngördü.

Enflasyon ve ekonomik görünüm

Demirtaş, enflasyonun yüzde 31 civarında gerçekleşmesini beklediklerini, düşüşlerin sıkı para politikaları ve TL’nin reel değerlenmesinden kaynaklandığını belirtti.

Altın talebinde riskler

Altın için talebin global ekonomik dalgalanmalarla yükseldiğini belirten Demirtaş, normalleşme süreci ile 2026 sonunda ons altının 3.000–4.000 dolar seviyelerinde dengelenebileceğini söyledi. Gümüş için düşük fiyatın tek başına yatırım gerekçesi olmadığını da vurguladı.