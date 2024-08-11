Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcılar için önemli bir gelişme yaşatıyor. 11 Ağustos'ta gram altın, rekor bir seviyeye ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Bu gelişme, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor.

Altın fiyatlarındaki bu sert yükseliş, güvenli liman olarak görülen altının zirvedeki yerini koruduğunu gösteriyor.

Güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış: 2.617,63 TL Satış: 2.618,26 TL

Çeyrek Altın: Alış: 4.188,21 TL Satış: 4.280,85 TL

ONS Altın: Alış: 2.430,89 USD Satış: 2.431,75 USD

Cumhuriyet Altını: Alış: 16.752,86 TL Satış: 17.071,05 TL

Yarım Altın: Alış: 8.350,25 TL Satış: 8.561,71 TL

Ata Altın: Alış: 17.498,03 TL Satış: 17.932,14 TL

14 Ayar Bilezik (gram): Alış: 1.421,13 TL Satış: 1.859,76 TL

22 Ayar Bilezik (gram): Alış: 2.404,84 TL Satış: 2.543,11 TL

Ziynet Altın: Alış: 16.752,86 TL Satış: 17.071,05 TL

