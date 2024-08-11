Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni yönetmelik taslağıyla kesimhanelere kamera sisteminin zorunlu hale getirileceğini duyurdu. Gıda güvenliğini artırmayı amaçlayan düzenlemeyle, kesimhanelerde belirli noktalarda kamera sistemleri kurulacak ve dijital takip altyapısı oluşturulacak.

Yeni Yönetmelik Taslağı kamuoyuna sunuldu

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmelik Taslağı, kamuoyunun görüşüne açıldı. Bakan Yumaklı, düzenlemenin birçok yeniliği beraberinde getireceğini belirterek, kesimhanelerde yaşanan olumsuz görüntülerden kaçınmak için bu adımı attıklarını ifade etti.

Gıda güvenilirliği için adım adım iyileştirme

Yumaklı, mevcut yönetmeliğe bazı değişiklikler yapıldığını ve gıda ürünlerinin üretiminden nakliyesine kadar bir dizi düzenlemenin hayata geçirildiğini açıkladı. Özellikle kesimhanelerdeki kamera zorunluluğu, dijital takip imkanı sunarak, güvenli gıda üretimini sağlamayı amaçlıyor.

Dijital takip ve güvenlik artıyor

Bakan Yumaklı, yeni düzenleme ile kesimhanelerde dijital takip ve güvenliğin artırılacağını vurguladı. "Gıda güvenilirliğinin sağlanması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diyen Yumaklı, bu adımın tüketicinin güvenli gıdaya ulaşımını kolaylaştıracağını belirtti.