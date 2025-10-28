Memiş, dolar/TL kuru için kısa vadeli beklentisini şu sözlerle paylaştı:

“Dolar kuru 41,96 seviyesinde. Kasım ayında yine yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyorum. 42,20 – 42,30 bandı yukarıda hedef alanımız.”

Euro tarafında da benzer bir tablo beklediğini söyleyen Memiş, “Euro/TL şu anda 48,93 seviyesinde. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak görüyorum. Euro’da yükseliş yönlü beklentim sürüyor” ifadelerini kullandı.

“Gram altın alanlara yazık oldu”

Altın cephesindeki son düşüşleri değerlendiren Memiş, özellikle Kapalıçarşı’da yüksek fiyattan alım yapan yatırımcıları uyararak şunları söyledi:

“İki hafta önce 6.300 TL seviyesinin üzerinde gram altın alanlara yazık oldu. Ons altın 4.382 dolardan 3.887 dolara kadar geriledi. Yani sadece 1,5 haftada 495 dolarlık bir düşüş yaşadık. Bizim için ana destek seviyesi 3.800 dolar.”

Gram altında 700 TL’lik düşüş

Memiş, gram altın TL fiyatında yaşanan geri çekilmeye de dikkat çekti:

“Gram altın iki hafta önce 6.282 liraydı, şu anda Kapalıçarşı’da 5.575 TL seviyesinde. Yani 707 liralık bir düşüş yaşandı. Fed sonrası tepki yükselişiyle 5.700–5.800 TL bandı tekrar gündeme gelebilir.”

Analist, Kasım ayında ikinci tur alım fırsatlarının oluşabileceğini, ancak yatırımcıların dalgalı piyasa koşullarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

“Sert dalgalanmalara hazırlıklı olun”

Piyasalarda manipülasyon fiyatlamalarının sürdüğünü belirten Memiş, “Yıl sonuna kadar sert iniş çıkışlar görebiliriz. Tepki alımlarının ardından yeniden düşüş yönlü hareketler gelebilir” dedi.

Bitcoin ve kripto para değerlendirmesi

Memiş, Bitcoin için de pozitif bir beklenti paylaştı:

“Bitcoin tarafında keyifle beklemeye devam ediyoruz. Ne zaman ki 125.000–127.000 dolar seviyeleri gelir, elimizdeki Bitcoin’i çıkarır, tekrar altın ve gümüş pozisyonumuzu artırırız.”

Fed etkisi ve haftalık beklenti

Memiş, haftayı ikiye ayırarak piyasadaki yön değişimlerine de değindi: