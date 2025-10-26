ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Verilere göre TÜFE eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Piyasalarda enflasyonun aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,2 olarak açıklanması bekleniyordu.

Beklentinin altındaki rakamlar, yatırımcıların faiz indirimi ihtimaline yeniden odaklanmasına yol açtı.

Altın fiyatlarında sert hareket

Verinin açıklanmasının ardından altın piyasasında hızlı bir hareketlilik yaşandı.

Ons altın, veri öncesinde 4062 dolar seviyesindeyken, açıklama sonrası 4115 dolara kadar yükseldi.

Gram altın fiyatı da sabah saatlerinde 5480 TL seviyesindeyken, veri sonrası 5605 TL’ye kadar çıktı.

Analistler, ABD enflasyon verisinin ardından güvenli liman talebinin arttığını belirtiyor.

Dolar düşüşe geçti

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde ABD-Çin görüşme trafiği doların zirveye tırmanmasına neden olmuştu.

Dolar/TL kuru, cuma sabahı 42,19 seviyesine kadar yükselerek son 52 haftanın en yüksek değerini gördü.

Ancak ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte dolar endeksi düşüşe geçti.

Bu düşüş, altının yeniden güç kazanmasında etkili oldu.

Uzmanlardan yorum: “Altında yön yukarı”

Ekonomi uzmanları, ABD enflasyon verilerinin ardından faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini belirtiyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Veri sonrası piyasalar faizlerin sabit kalacağına ikna oldu. Bu durum ons altın fiyatlarını destekledi. Gram altın kısa vadede 5650 TL seviyesini test edebilir” değerlendirmesinde bulundu.