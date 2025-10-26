Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Diyarbakır’ın Hani ilçesinde saat 14.46’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının merkez üssü 13.15 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Naci Görür’den “6 Şubat” hatırlatması

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Görür, Diyarbakır’da meydana gelen sarsıntının Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek, “Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olunmalı” ifadelerini kullandı.

Görür’ün paylaşımı şöyle:

“Kaledibi-Hani/Diyarbakır’da 4.0 sığ bir deprem oldu. Dicle-Lice segmanı üzerinde olan bu deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde. Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı. Sevgiyle.”

“Deprem tehlikesi geçici değil”

Prof. Dr. Görür, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir başka paylaşımda da Türkiye’deki deprem tehlikesinin kalıcı olduğuna dikkat çekmişti.

Depremlerin 14 milyon yıl önce başladığını ve milyonlarca yıl daha süreceğini belirten Görür, her ilin potansiyel risk altında olduğunu vurgulamıştı.

“Deprem dirençli kentler için topyekun hazırlık şart”

Görür, açıklamalarında deprem dirençli kentler oluşturmanın önemine de dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekonominin tamamı dirençli hale getirilmeli. Bu süreç 10–15 yıl içinde tamamlanabilir.

Halk olarak talep edin, yerel yönetim ve hükümet hayata geçirsin. Konuşmakla olmaz, harekete geçelim.”

Uzmanlardan uyarı: Fay zonları izlenmeli

Uzmanlara göre, Bitlis-Zagros Bindirme Zonu Türkiye’nin doğu ve güneydoğusundaki en aktif fay hatlarından biri.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgede oluşan gerilimlerin, bu hat üzerindeki enerji birikimini artırdığı ifade ediliyor.