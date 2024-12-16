16 Aralık 2024 itibarıyla altın fiyatları, piyasada dalgalı bir seyir izliyor. Genel olarak, altının gram fiyatı ile birlikte diğer altın türlerinde de karışık bir görünüm dikkat çekiyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki küçük değişimlerle dikkatli bir şekilde yönlerini belirlemeye çalışıyor.

Gram altın fiyatları

Gram altın fiyatı yükseldi bugün itibarıyla gram altın, 2.994,26 TL alış ve 2.994,54 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Yüzde 0,65’lik bir artış kaydeden gram altın, yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. Ancak, 22 ayar bilezik gibi ziynet altınlarında ise ufak bir düşüş gözlemleniyor. 22 ayar bilezik fiyatı 2.749,66 TL alış ve 2.768,81 TL satış seviyesinde bulunuyor ve yüzde 0,64’lük bir azalma göstermekte.

ONS Altın Yükseldi, Külçe Altın Sabit Kaldı Altın (ONS) fiyatı ise 2.662,65 USD alış ve 2.663,09 USD satış fiyatıyla yüzde 0,57’lik bir artış gösterdi. Yatırımcılar, uluslararası altın fiyatlarının yükselişini dikkate alarak altın yatırımlarını değerlendirmeye almış durumda. Ancak, külçe altın fiyatı çok küçük bir değişimle 86.000,00 USD alış ve 86.050,00 USD satış seviyesine yükseldi, bu da piyasada sabit bir seyrin hakim olduğunu gösteriyor.

Cumhuriyet altın fiyatları

Cumhuriyet altını ve çeyrek altında düşüş öte yandan, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarında ise düşüş yaşanıyor. Cumhuriyet altını, 19.402,00 TL alış ve 19.720,00 TL satış ile yüzde 0,68’lik bir azalma kaydederken, çeyrek altın da 4.844,00 TL alış ve 4.950,00 TL satış fiyatlarına gerileyerek yüzde 0,66’lık bir kayıp yaşadı. Bu düşüşler, özellikle küçük yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Kapalı Çarşı altınlarında artış kapalı çarşı ziynet altınları ve diğer bazı altın türlerinde ise küçük bir artış gözlemleniyor. Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 fiyatı 48.312,13 TL alış ve 49.079,36 TL satış ile yüzde 0,12 artarken, Kapalı Çarşı Beşli Altın da 97.832,06 TL alış ve 99.730,22 TL satış fiyatıyla benzer bir artış kaydetti.