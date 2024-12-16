79 yaşındaki sanatçının sağlık durumu hakkında ilk açıklama doktorundan gelirken, Tayfur’un hastanedeki son görüntüsü de paylaşıldı.

Yoğun Bakıma Alındı, Sevenlerini Üzdü

Marmaris’te rahatsızlanan Ferdi Tayfur, soğuk algınlığı şikayetiyle başvurduğu hastaneden Muğla’ya sevk edildi. Genel durum bozukluğu ve nabız düşüklüğü nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Tayfur’un durumu başta sevenlerini endişelendirdi.

Doktorundan Açıklama: “Bilinci Açık, Durumu İyi”

Hastane Başhekimi Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu, usta sanatçının sağlık durumu hakkında sevindirici açıklamalarda bulundu:

“Ferdi Tayfur, genel düşkünlük ve nabız düşüklüğü nedeniyle hastanemize getirildi. Daha önce kalp operasyonu ve böbrek nakli geçiren hastamızın genel sağlık durumu ciddiye alındı. Yoğun bakımda yapılan tedaviler sonrası bilinci açık ve durumu oldukça iyi. Kendisiyle sohbet ettim ve çok yakında güzel haberler vereceğine söz verdi. 1-2 gün içinde servise alınmasını, ardından birkaç gün içerisinde taburcu edilmesini bekliyoruz.”

Basın Danışmanından Bilgilendirme

Ferdi Tayfur’un basın danışmanı Şirin Gözalıcı da sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, sanatçının durumunun iyi olduğunu ve kısa bir süre gözetim altında tutulacağını duyurdu. Gözalıcı, hayranlarına endişelenmemeleri gerektiğini belirtti.

Arabeskin Usta İsmi Sevenlerini Rahatlattı

Hastanedeki tedavisi devam eden Ferdi Tayfur’un son görüntüleri de basına yansıdı. Gülümseyen yüzüyle sevenlerini rahatlatan usta sanatçının, en kısa sürede eski sağlığına kavuşması bekleniyor. Hayranları ise sosyal medyada destek mesajları yağdırarak sanatçıya moral verdi.

Ferdi Tayfur’un sağlık durumu yakından takip edilirken, hayranları, arabesk müziğin efsane isminin sahnelere güçlü bir şekilde dönmesini dört gözle bekliyor.