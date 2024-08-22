Gram altın 2 bin 729 TL, çeyrek altın 4 bin 500 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons altın ise zirveye yakın bir seviyede. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası kararı piyasalar üzerinde etkili olacak.

Altın piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası beklentileriyle şekillenmeye devam ediyor. Dün 2 bin 517 dolar ile rekor kıran ons altın, bugün güne 2 bin 515 dolar seviyelerinde başladı. Ancak akşam saatlerinde ons altın 2.500 dolar bandına kadar geriledi.

Faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını yukarı taşırken, Fed'in temmuz ayındaki para politikası toplantısının tutanakları merakla bekleniyor. Bu tutanaklar, yatırımcılar için Fed'in gelecekteki faiz politikasına dair önemli ipuçları taşıyabilir.

Gram ve çeyrek altın fiyatları

Ons altındaki bu hareketlilik, Türkiye'deki altın piyasasını da etkiledi. Gram altın 2.729 Türk Lirası civarında işlem görürken, çeyrek altın 4 bin 500 TL'nin üzerinde seyrediyor. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanma, yatırımcıların yakından takip ettiği bir konu haline geldi.