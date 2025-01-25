Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybetmesine ve 51 kişinin yaralanmasına yol açan yangına ilişkin tutuklanan otel elektrikçisi Hüseyin Özer’in ifadesi kamuoyuyla paylaşıldı. Özer, olay anında otelde olmadığını ve yangının çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir teknik bilgisinin bulunmadığını belirtti.

"Yangın sistemine dair hiçbir teknik bilgim yok"

Hüseyin Özer, jandarmada verdiği ifadesinde, Grand Kartal Otel'deki elektrikçi olarak görev aldığını ve her sezon otelin elektrik ve periyodik bakımını yapmalarına rağmen, yangın alarm ve koruma sistemleri hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi. Özer, "Olay esnasında otelde değildim. 20 Ocak'ta otelden çıkıp Bolu'ya döndüm ve olayın yaşandığı gece beni arayarak yangın çıktığını söylediler. Ben de durumu oteldeki diğer arkadaşlara bildirdim" dedi.

Otelin yangın sistemi dışarıdan taşeron firmanın sorumluluğunda

Yangın sistemleriyle ilgili olarak sorumluluğunun bulunmadığını belirten Özer, "Otelin yangın sistemleri taşeron bir firmaya ait. Ben sadece elektrik işlerinden sorumluyum ve verilen görevleri yerine getiririm. Yangının çıkış sebebine dair bilgim yok" diye konuştu.

"Benim üzerime suç atılmamalı"

Yangın sırasında Bolu'da bulunan ve olay yerinde olmadığını vurgulayan Özer, üzerine atılı suçlamaları reddederek, "Olayla hiçbir alakam yok. Bu durumla ilgili ifadeye çağrıldım ancak teknik olarak suçlu olduğum bir durum yok" dedi. Ayrıca, oteldeki yangın merdivenleri hakkında da herhangi bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Avukatından savunma: "Müvekkilim sorumlu değildir"

Hüseyin Özer'in avukatı, müvekkilinin elektronik aksamdan ve yangın sensörlerinden sorumlu olmadığını belirterek, "Müvekkilim yalnızca elektrik işlerinden sorumludur. Bu yangının çıkış sebebiyle ya da yangın sisteminin işleyişiyle ilgili hiçbir bilgisi yoktur. Müvekkilim görevde olmadığı bir zamanda, gece saatlerinde evindeydi" dedi.