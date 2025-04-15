GS Warriors ile Memphis Grizzlies, NBA Play-Off Yarı Final maçında 16 Nisan saat 05:00’te karşılaşacak. Maç S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV'de yayınlanacak.
NBA Yarı Final Maçı: Warriors ile Grizzlies karşı karşıya
NBA’de Play-Off Yarı Final heyecanı GS Warriors – Memphis Grizzlies maçıyla sürüyor. İki Batı Konferansı ekibi, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü TSİ 05:00'te karşı karşıya gelecek. Mücadele, Chase Center salonunda oynanacak.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayınlar şifreli şekilde sunulacak.
Yayın bilgileri ve frekans detayları
S Sport yayın bilgileri:
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Tivibu: 73. Kanal
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Kablo TV: 240. Kanal
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Turkcell TV+: 77. Kanal
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Vodafone TV: 11. Kanal
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Yayın Şekli: Şifreli
S Sport Plus yayın bilgileri:
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Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilir
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Mobil ve web uygulamalarından erişim
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Yayın Şekli: Şifreli
Tuttur TV yayın bilgileri:
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İddaa ile anlaşmalı platformlar üzerinden erişim
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Türksat uydusu ve internet yayını
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Yayın Şekli: Şifreli
Maç nerede oynanacak?
Golden State Warriors ile Memphis Grizzlies arasındaki bu zorlu Play-Off karşılaşması, San Francisco kentindeki Chase Center salonunda oynanacak. Seride avantaj elde etmek isteyen iki takım da tam kadro mücadele edecek.