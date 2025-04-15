GS Warriors ile Memphis Grizzlies, NBA Play-Off Yarı Final maçında 16 Nisan saat 05:00’te karşılaşacak. Maç S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV'de yayınlanacak.

NBA Yarı Final Maçı: Warriors ile Grizzlies karşı karşıya

NBA’de Play-Off Yarı Final heyecanı GS Warriors – Memphis Grizzlies maçıyla sürüyor. İki Batı Konferansı ekibi, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü TSİ 05:00'te karşı karşıya gelecek. Mücadele, Chase Center salonunda oynanacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayınlar şifreli şekilde sunulacak.

Yayın bilgileri ve frekans detayları

S Sport yayın bilgileri:

Tivibu: 73. Kanal

Kablo TV: 240. Kanal

Turkcell TV+: 77. Kanal

Vodafone TV: 11. Kanal

Yayın Şekli: Şifreli Orlando Magic – Atlanta Hawks maçı saat kaçta, hangi kanalda?

S Sport Plus yayın bilgileri:

Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilir

Mobil ve web uygulamalarından erişim

Yayın Şekli: Şifreli

Tuttur TV yayın bilgileri:

İddaa ile anlaşmalı platformlar üzerinden erişim

Türksat uydusu ve internet yayını

Yayın Şekli: Şifreli

Maç nerede oynanacak?

Golden State Warriors ile Memphis Grizzlies arasındaki bu zorlu Play-Off karşılaşması, San Francisco kentindeki Chase Center salonunda oynanacak. Seride avantaj elde etmek isteyen iki takım da tam kadro mücadele edecek.