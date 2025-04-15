İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menderes Belediyesi’nin sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla hizmete aldığı Kent Lokantası’nın açılışına katıldı. Ayyıldız Parkı içerisinde hizmet verecek lokanta, ilk etapta günlük bin kişiye 3 çeşit yemek, ekmek ve suyu sadece 90 TL’ye sunacak.

Açılış törenine Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ev sahipliği yaparken, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş da katıldı.

“Bir tarafımız Ekrem Başkan’la birlikte o hücrede”

Kent Lokantası modelinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başladığını hatırlatan Başkan Tugay, “Ekrem Başkan, hepimiz adına görev yaparken haksız yere tutuklandı. O oradayken bir yanımız onunla birlikte o hücrede. O’nun geliştirdiği bu dayanışma modeli artık tüm Türkiye’de yayılıyor” dedi.

“İzmir’de beş noktada Kent Lokantası hizmette”

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde beş ayrı noktada Kent Lokantası açtıklarını belirten Tugay, bu projenin amacının insanların sağlıklı, güvenli ve uygun fiyatlı yemeklere ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi. “Belediye burada sadece hizmet ediyor, kar etmiyor. Merdiven altı üretimin önüne geçmek, sağlıksız gıdaların yerine güvenli yemek sunmak için buradayız” dedi.

“Yoksulluğa karşı susmayacağız”

Başkan Tugay, konuşmasında ülkedeki derin yoksulluğa dikkat çekerek, şu sözlerle kararlılık mesajı verdi:

“Gelir eşitsizliği, sosyal adaletsizlik hiçbir zaman bu kadar derin olmamıştı. Halkımız aç, işsiz, çaresiz bırakıldı. Biz belediyeler olarak bu düzene karşı dimdik duruyoruz. Kimse bu hizmetlere laf edemez. Bu sofralar vicdanın, eşitliğin sofralarıdır. Her sene daha çok insana ulaşacağız. Bu mücadeleyi yoksulluk ve adaletsizlik bitene kadar sürdüreceğiz.”

“Kent Lokantası esnafı engellemez, toplumun açığını kapatır”

Tugay, Kent Lokantası uygulamasının esnafı değil, yoksulluğu hedef aldığını vurgulayarak, “4,5 milyonluk İzmir’de bu tesislerin esnafı etkilemesi mümkün değil. Bu uygulama, sosyal adaletin gereğidir” ifadelerini kullandı.

“Birlik olursak başarırız”

Ülkenin her köşesinde yaşanan sosyal adaletsizliklere karşı siyasetin, yurttaşlık sorumluluğuyla yapılması gerektiğini belirten Başkan Tugay, özellikle gençlerin sesine kulak verilmesi gerektiğini söyledi:

“Çocukların, gençlerin onurunu, öğretmenlerini savunmalarını yüreğimizde hissetmeliyiz. Bugün siyaset yapma, haklı mücadeleleri destekleme günüdür. Bu ülkeyi sömürenlerden kurtaracağız. Omuz omuza, kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz.”

“Bu sofrada kardeşlik var”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de açılışta yaptığı konuşmada, Kent Lokantası’nın sadece bir yemek servisi değil, dayanışmanın bir simgesi olduğunu vurguladı:

“Burada yalnızca uygun fiyata yemek sunmuyoruz, aynı zamanda paylaşma, eşitlik ve toplumsal birlik ruhunu yaşatıyoruz. Kent Lokantası ile hem halkımızın cebine destek sağlıyor hem de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçiriyoruz.”

Menüde sıcaklık, tabakta umut

Kent Lokantası’nın ilk gün menüsünde mercimek çorbası, tas kebabı, pirinç pilavı ve cacık yer aldı. Menü her gün değişecek, sağlıklı ve doyurucu yemeklerle ihtiyaç sahiplerine destek verilmeye devam edilecek.