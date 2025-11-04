Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni hafta için dikkat çeken hava durumu açıklaması geldi. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacağını belirtti. Ancak özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz bölgelerinde çok kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.

“5 bölgede sağanak yağış etkili olacak”

Çelik, yaptığı açıklamada iç ve doğu bölgelerde havanın çoğunlukla yağışsız geçeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Yarın Marmara genelinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların etkisini artırması bekleniyor.”

Hafta sonuna ilişkin tahminini de paylaşan Çelik, Trakya’nın batı kesimlerinde yer yer kısa süreli sağanak geçişleri olabileceğini bildirdi.

İstanbul 3 gün boyunca yağışlı

Uzman isim, İstanbul için de uyarıda bulundu:

“İstanbul’da çarşamba, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19-20 derece civarında seyredecek.”

Ankara ve İzmir tahmini

Çelik, Ankara için yarın yağış beklenmediğini, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri olacağını ifade etti. Başkentte sıcaklıkların 19-20 derece civarında olacağı belirtildi.

İzmir’de ise önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Havanın bulutlu geçeceğini belirten Çelik, kentte sıcaklıkların 23-24 derece bandında olacağını söyledi.

Bölge Bölge Hava Durumu (Özet)