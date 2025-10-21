Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının silinip silinmeyeceği Türkiye’nin gündeminde. 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyarı aşkın GSS borcu için yeni bir af veya yapılandırma düzenlemesi bekleniyor.

GSS borcu nedir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilmesini sağlayan zorunlu sigortadır. Çalışanların primleri işveren tarafından ödenirken, sigortalı olmayanlar kendi primlerini öder. Prim ödememek ise GSS borcuna yol açar.

Borç silinecek mi?

Takvim’in haberine göre, 2015 yılına kadar biriken borçlar için SGK tarafından yapılandırma ve af düzenlemesi gündemde. Yasal düzenlemenin kabul edilmesi hâlinde, 1.491.012 kişinin 2015 yılına ait 554.195.580 TL asıl borcu ve 2.574.137.597 TL gecikme cezası ile gecikme zammı olmak üzere toplam 3.128.333.178 TL borcu silinecek.

GSS borcu nasıl ödenir?

Vatandaşlar GSS prim borçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayıp ödeyebilir. SGK Borç Bilgilendirme veya GSS Borç Sorgulama hizmetleri kullanılarak ödemeler yapılabilir. Ayrıca, en yakın SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden bilgi alınabilir. Vergi daireleri veya banka şubeleri üzerinden de ödeme yapılabilir.

Vatandaşlar için öneriler

Borçların silinmesi veya yapılandırılması halinde, e-Devlet ve SGK duyuruları takip edilmelidir. Ertelenen veya silinen borçlar için resmi açıklamalar önemlidir.