GTA serisinin efsanevi oyunlarından GTA 5, mod yapımcılarının yaratıcı projeleriyle sürekli gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak, World Travel adlı mod geliştiricisi, GTA 4’ün ikonik Liberty City haritasını GTA 5 dünyasına ekleyerek oyunculara nostalji dolu bir deneyim sundu.

The Liberty City Preservation Project adı verilen bu kapsamlı mod, GTA topluluğu tarafından büyük ilgi gördü. Harita, GTA 5’in San Andreas eyaletinin hemen yanına ekleniyor ve tamamen işlevsel bir şekilde erişime açılıyor.

GTA 6 Info adlı X (Twitter) hesabı, modun yüksek çözünürlüklü dokularıyla dikkat çeken dört ekran görüntüsünü paylaştı. Görsellerde HD Universe dönemine uyarlanmış Liberty City’nin metro istasyonları, polis karakolları ve çeşitli ikonik noktaları görülüyor.

Mod geliştiricisi, Jerry521 adlı YouTube kanalında yayınladığı fragmanla projeyi daha yakından tanıttı. Fragman kısa sürede 110 bin izlenme barajını aşarak modun ne kadar merak uyandırdığını gözler önüne serdi. Ayrıca @videotechuk_ adlı bir başka kullanıcı da modun oynanış görüntülerini paylaşarak, metro istasyonlarının ve polis karakollarının işlevsel çalıştığını gösterdi.

A new mod for GTA 5 has just released and it is INCREDIBLE.



It adds an ENTIRELY FUNCTIONAL Liberty City to GTA 5. With working traffic, NPC's, weather, it's truly amazing. Who needs a GTA 4 remaster from Rockstar when we have this? (we still do...)



Download information below! pic.twitter.com/83wrtdS7jb