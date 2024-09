GTA 6'nın 2025'te çıkıp çıkmayacağı oyuncular arasında tartışılmaya devam ederken, Rockstar Games'in eski teknik direktörü Obbe Vermeij, olası bir erteleme hakkında konuştu. Vermeij, GTA 6'nın mevcut çıkış tarihinin ertelenme ihtimalinin ancak son anlarda ortaya çıkacağını söyledi.

Vermeij, GTA 4'ün benzer şekilde Ekim 2007'de çıkması planlanırken, sadece dört ay kala ertelendiğini hatırlattı. O dönemde kararın Haziran 2007'de alındığını ve oyunun 2008'e kaydırıldığını belirten Vermeij, GTA 6'nın çıkış tarihi hakkında benzer bir durum yaşanabileceğini dile getirdi.

The decision to delay gtaIV was made 4 months or so before the original release date. Any further and it's hard to make the call. R* is probably not in a position to determine whether they will hit 2025 until May-ish.



