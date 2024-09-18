Electronic Arts (EA), yeni Battlefield oyunu hakkında ilk detayları paylaştı. Birden fazla stüdyonun geliştirdiği bu oyun, serinin köklerine dönerek Battlefield 3 ve Battlefield 4 döneminin modern temalarını yeniden canlandırmayı hedefliyor. Respawn ve Infinity Ward’un eş kurucusu Vince Zampella, IGN’e verdiği röportajda yeni oyunun Battlefield’ın özüne döneceğini ve önceki oyunlardan tanıdık unsurları geri getireceğini belirtti.

Zampella, "Battlefield 3 ve 4 dönemi, serinin zirveye çıktığı anlardan biriydi" diyerek, yeni oyunun nostaljik bir hava taşıyacağını söyledi. Bu bağlamda, Battlefield 2042’de yer alan 128 oyunculu maçlar ve Specialist sistemi rafa kaldırılacak. Bunun yerine geleneksel 64 oyunculu muharebeler ve sınıf sistemi geri dönecek.

"Serinin tarihindeki en büyük Battlefield ekibi"

Oyunun geliştirme sürecinde DICE, Criterion, Ripple Effect ve Motive gibi stüdyolar işbirliği yapıyor. EA, bu ekiplerin hem tek oyunculu hem de çok oyunculu deneyimlerle birbirine bağlanmış bir Battlefield evreni oluşturmak için çalıştığını belirtti. EA CEO’su Andrew Wilson, bu projeyi "serinin tarihindeki en büyük Battlefield ekibi" olarak nitelendirdi.

Zampella, yeni Battlefield oyununun topluluğu yeniden kazanmayı hedeflediğini ve bu nedenle topluluğu merkeze alan bir programın önümüzdeki yıl devreye gireceğini söyledi. Henüz bir çıkış tarihi verilmemiş olsa da bazı oyuncuların oyunu 2025'te deneyimleyebileceği sinyali verildi.

Battlefield serisinin özüne dönmeye çalışan bu yeni oyun, hem eski hayranlarını memnun etmeyi hem de yeni oyuncuları çekmeyi amaçlıyor. EA, bu projeyle seriye büyük bir yatırım yapıyor ve geniş bir Battlefield evreni yaratmayı hedefliyor.