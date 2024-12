Grand Theft Auto 6 (GTA 6), oyun dünyasının en büyük merak konularından biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk fragman, hayranlarda büyük bir heyecan yaratırken, Rockstar Games’in sessizliği oyunseverleri sabırsızlandırıyor.

Rockstar Games, GTA 6’nın ikinci fragmanı için henüz bir tarih vermezken, kısa süre önce ilk fragmanın daha yüksek kaliteli bir versiyonu yayınlandı. Çin’in sosyal medya platformu Bili Bili üzerinden paylaşılan bu sürüm, X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı takeshi_no_uta tarafından daha geniş kitlelere duyuruldu.

Yüksek çözünürlüklü versiyon, yüksek bitrate sayesinde fragmandaki grafik gücünü ve ayrıntıları daha net bir şekilde ortaya koyuyor. NPC'lerin vücutlarındaki çizikler, görünür kol kılları ve iç mekanlardaki gerçekçi dokular gibi detaylar, oyunun grafikleri hakkında ipuçları sundu.

Fragmanın yeniden düzenlenmiş versiyonu, hayranlar arasında hem heyecan hem de esprili tepkilere yol açtı. Bir kullanıcı durumu şu sözlerle özetledi:

"Trailer 2 çıkmadan GTA VI Trailer 1 remaster çıktı resmen."

The GTA6 trailer has been found in way better quality, thanks to an upload on BiliBili, and the difference is night and day.



You can see so much more detail now like stretch marks on a woman’s thighs at the beach, better water textures, and even parts of the interior in the shot… pic.twitter.com/73X39h1n1O