PlayStation, 30 yıllık geçmişiyle oyun dünyasında derin izler bırakmış bir marka. God of War, The Last of Us, Spider-Man ve Uncharted gibi modern başyapıtların yanı sıra, oyuncuların özlemle andığı klasik seriler de var. Ancak bu efsanevi IP’lerin birçoğu uzun süredir sessizliğe gömülmüş durumda.

Klasikler geri dönüyor mu?

PlayStation Studios CEO’su Hermen Hulst, Famitsu ile yaptığı röportajda, şirketin klasik serilere dair planlarına dair ipuçları verdi. Hulst, PlayStation’ın mevcut IP portföyünün büyük bir varlık olduğunu vurgularken, yeni fırsatları araştırdıklarını belirtti:

"Portföyümüzü güçlendirme çabalarımızın bir parçası olarak, sürekli olarak geçmiş IP'lerden yararlanma ve yeni franchise'lar geliştirme fırsatlarını değerlendiriyoruz.”

Bu açıklama, Jak and Daxter, Sly Cooper, Ape Escape, Killzone ve WipeOut gibi efsaneleşmiş serilerin gelecekte geri dönüş yapabileceği yönünde umutları artırdı.

Astro Bot örneği umut veriyor

2024’te Yılın Oyunu Ödülü kazanan Astro Bot, PlayStation’ın hem eski hem de yeni IP’lerini harmanlayarak oyunculara nostaljik bir deneyim sundu. Bu başarı, klasik oyunlara modern yaklaşımlarla yeniden hayat verilmesi fikrini güçlendiriyor.

Hayranlar özellikle Jak and Daxter ve Sly Cooper gibi platform türündeki ikonik serilerin geri dönüşüne dair güçlü beklentiler taşıyor. Ratchet & Clank gibi modernize edilen oyunların başarısı, diğer IP’lerin de benzer şekilde remake veya remaster versiyonlarıyla yeniden piyasaya sürülmesine dair umutları artırıyor.

PlayStation’ın stratejisi ne olacak?

Hulst’un açıklamaları, PlayStation’ın hem yeni oyunlar geliştirme hem de eski serileri canlandırma yönünde çift yönlü bir strateji izlediğini gösteriyor. Bu, markanın nostaljik oyuncu kitlesini korurken yeni nesil oyunculara da hitap etme çabasını ortaya koyuyor.