Farklı zamanlarda, farklı GTA film konseptleri gündeme geldi; örneğin bir dönemde Eminem'in başrolde olacağı söylentileri ortaya çıkmıştı. Ancak bu tür iddialar Rockstar tarafından yalanlandı. Günümüzde video oyun uyarlamaları popüler olsa da, GTA ve Red Dead Redemption gibi büyük serilerin filme çekilmesi hâlâ gerçekleşmedi.

"Büyük bir risk"

GI.biz'in haberine göre Houser, The Ankler'a verdiği demeçte, yıllar içinde bir görünüp bir kaybolan GTA film uyarlamasının, GTA markasının itibarı düşünüldüğünde "büyük bir risk" taşıdığını söyledi.

Bir "Grand Theft Auto" filmi olasılığı yıllardır tartışma konusu olmasına rağmen, Rockstar Games'in kurucu ortağı ve eski baş yazarı Dan Houser, böyle bir projeye sıcak bakmadıklarını belirtti. Houser ve Rockstar Games yönetimi, bir GTA filmi yapmanın marka itibarı ve mülkiyet hakları açısından büyük bir risk taşıdığını düşünüyorlar. Houser, film sektörünün cazibesine kapılmadıklarını, ellerindeki milyar dolarlık fikri mülkiyeti korumanın ekonomik olarak daha mantıklı olduğunu vurguladı.

Açıklamalar şu şekilde:

"Bunu neden yapalım? Anlattığınız şey, sizin bir film yapmanız ve bizim hiçbir kontrolümüzün olmaması ve neticede bize ait olan bir şeyle bedelini ödeyeceğimiz büyük bir risk almamız."

"Sektörün pırıltısı karşısında körleşeceğimizi düşündüler ama durum öyle olmadı. Elimizde milyarlarca dolarlık bir fikri mülkiyet hakkı olduğunu düşündüğümüz bir şey vardı ve ekonomik olarak hiçbir zaman mantıklı gelmedi. Olası risk hiçbir zaman mantıklı gelmedi. O günlerde, oyunların kalitesiz filmleri olduğu algısı da vardı."

Zelnick de benzer görüşte

Rockstar'ın ana şirketi Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick de benzer görüşlerde. Zelnick, eğer bir GTA filmi yapılacaksa, bunun tam yaratıcı kontrol ve finansal bağımsızlıkla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle, şimdilik Rockstar Games, GTA serisini bir video oyunu olarak geliştirmeye ve bu alanda başarılarını sürdürmeye devam ediyor.

GTA 6 fragmanı 168 milyon izlendi

Grand Theft Auto 6'nın 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyor ve şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Oyunun fragmanı, yayınlandığı ilk üç ay içinde 168 milyon kez izlenerek, büyük bir ilgi gördü. Bu, Rockstar'ın oyun sektöründe nasıl bir etki yarattığını ve bir film yerine oyunun kendisinin nasıl ön plana çıktığını gösteriyor.