İspanyol İmparatorluğu'ndan, 15 Eylül 1821 yılında ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Guatemala Cumhuriyeti, kurtuluş günlerini kutlayacakları bu özel gece için tarihlerinde ilk defa bir Türk Marimba sanatçısını davet etti.

Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ankara Ada Mavi Salonda 25 Eylül Çarşamba günü sahne olacak olan Türk Marimba Sanatçısı Lerzan Tuncer, Guetemala’nın milli enstrümanı Marimba ile ülkenin geleneksel müziklerini icra edecek.

Bağımsızlık günü nedeniyle davet edilen ilk Türk sanatçı

Guatemala Cumhuriyeti’nin 150’nci bağımsızlık günü nedeniyle davet edilen ilk Türk sanatçı olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Lerzan Tuncer, Maya kültürünün çok zengin olduğunu, kültürü tanımaktan çok mutlu olduğunu, eserlerin her birini büyük bir zevkle seslendireceğini söyledi.

Guatemala Büyükelçiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek solo konsere çok sayıda ülkenin elçilik temsilcileri ve diplomatlarının katılması bekleniyor.

Konser 25 Eylül'de Ankara'da

CSO Ankara Ada Mavi Salonda 25 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek konserde Ney Rosauro, J.S. Bach, Emmanuel Sejourne gibi bestecilerin yanı sıra Guatemala'ya ait Luna De Xelaju gibi geleneksel eserlerin ve halk ezgileri de yer alacak.

Genç ve başarılı Marimba Sanatçısı Lerzan Tuncer, Guatemala ezgilerinin Türkiye'de ilk kez seslendirerek seyirciye çok farklı bir deneyim sunacak.