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Everton-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Everton-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

beIN Connect üzerinden maçı izlemek isteyen futbolseverler, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli yayın üzerinden karşılaşmayı takip edebilirler.

Almanya Bundesliga'nın 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak mücadelesinde Werder Bremen ile Bochum karşı karşıya geliyor. Maç, saat 16:30'da başlayacak ve beIN Sports beIN Connect platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Werder Bremen ile Bochum, 19 Nisan'da Bundesliga'da karşılaşıyor. Maçın saati, yayın kanalı ve şifre bilgileri haberimizde!

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