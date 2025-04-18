Werder Bremen ile Bochum, 19 Nisan'da Bundesliga'da karşılaşıyor. Maçın saati, yayın kanalı ve şifre bilgileri haberimizde!
Werder Bremen vs Bochum maçı hangi kanalda saat kaçta? (19 Nisan 2025 Cumartesi)
Almanya Bundesliga'nın 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak mücadelesinde Werder Bremen ile Bochum karşı karşıya geliyor. Maç, saat 16:30'da başlayacak ve beIN Sports beIN Connect platformundan canlı olarak yayınlanacak.
beIN Connect yayın bilgileri
beIN Connect üzerinden maçı izlemek isteyen futbolseverler, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli yayın üzerinden karşılaşmayı takip edebilirler.
Werder Bremen-Bochum maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Saat: 16:30
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Stad: Weser Stadyumu, Bremen
Kaynak: HABER MERKEZİ