Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, yıllar sonra setlere döndü. Ünlü isim, “Ayakçı” adlı filmde konuk oyuncu olarak yer alacak. Filmde Hayri karakterinin çocuklarının öğretmeni rolünü üstlenecek olan Ergen, hayranlarını sevindirdi.

Filmde, Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun başrol oynarken, Ergen'in canlandırdığı öğretmen karakteri, hikayede Hayri adlı bir kargocunun yasadışı bir paketi teslim etmek için girdiği tesadüflerle dolu yolculukta önemli bir yer tutacak. Hayri, bir milyoncu açma ve kargoculuk gibi hayallerinin peşinden gitmeye çalışan, neşeli ama bir o kadar da başına türlü aksilikler gelen bir karakter olarak ekranlara gelecek.

Son dönemlerde toplumsal konularda duyarlı paylaşımlarıyla da dikkat çeken Ergen, Sıla bebek paylaşımı nedeniyle savcılığa ifade vermek zorunda kalmıştı. Ancak "Ayakçı" filmi ile setlere dönüşü, hem hayranlarını hem de sinemaseverleri mutlu etti. Ergen'in bu yeni projedeki rolü, özellikle oyunculuk kariyerine yeniden odaklananları heyecanlandırdı.