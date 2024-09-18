Birbirinden başarılı konserlerine bir yenisini daha ekleyen Gülben Ergen, bu kez de tarzı ve enerjisiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sahnede Neslişah Yılmaz imzalı kırmızı elbisesiyle göz kamaştıran Ergen, zarafetiyle dikkat çekti. Güçlü performansı ve pozitif enerjisiyle büyük beğeni toplayan sanatçı, konser boyunca hem hareketli hem de duygusal şarkılarıyla hayranlarını mest etti. Gece boyunca temposunu hiç düşürmeyen Gülben Ergen, izleyicilerden tam not aldı.

Konser sonunda sanatçının hayranları, onu uzun süre ayakta alkışlayarak desteklerini gösterdi. Gülben Ergen’in Kıbrıs’taki bu özel performansı, izleyenlerin hafızasında unutulmaz bir anı olarak yer etti.