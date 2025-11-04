Gülben Ergen’in konser hazırlıkları için özel olarak hazırlanan valizinin kaybolduğu öğrenildi. Valizin içinde sahne kostümleri, aksesuarlar ve turne sürecine ait önemli malzemelerin bulunduğu belirtildi.

Sanatçı, yaşanan aksaklığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak duruma tepki gösterdi. Houston Havalimanı’ndaki personelin ilgisizliği nedeniyle günlerdir beklediğini vurgulayan Ergen,

“Houston personeli ilgisiz ve nezaketsiz. 4 gündür bekliyoruz. Ülkeyi terk etmemize 5 saat kaldı!” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından American Airlines yalnızca otomatik bir mesaj yoluyla yanıt vererek, kayıp bagaj sürecinin uzmanlar tarafından incelendiğini ve sabır rica edildiğini iletti. Ancak Ergen, dört gündür herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

“Türk Hava Yolları’ndan uzun bir süre şikâyet etmeyeceğim.”

sözleriyle dile getirerek American Airlines’a yönelik sitemini açıkça ortaya koydu.

Kayıp valize ilişkin belirsizlik sürerken, olay uluslararası havayolu şirketlerinde yolcu memnuniyeti ve bagaj süreci konularını yeniden gündeme taşıdı.

Valizin nerede olduğu ise hâlâ bilinmiyor.