TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İzmir’de A Milli Takım’ın İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi maçı için geldiği sırada Ege’de futbol kulüplerine ziyaretlerde bulundu. Ziyaretinin ilk durağı ise Manisa Futbol Kulübü'nün Fikri Bayrıl Tesisleri oldu. Ancak bu ziyaret, tesis etrafında sürdürülen altyapı çalışmalarının zorluklarıyla dikkat çekti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa FK arasında süren gerginlik nedeniyle tesisin çevresinde kazı çalışmaları yapılmış, su sayaçları sökülmüş ve hendekler açılmıştı. Bu durum, Hacıosmanoğlu'nun tesise ancak hendekten atlayarak ulaşabilmesine neden oldu.

"Görüntüler Türkiye'ye yakışmıyor"

Daha sonra Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan’ın çiçek takdim ettiği Hacıosmanoğlu, kendisini bekleyen gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Engellerin üzerinden atlayarak geldik. Bir anlam veremedim. Yetkililerle ben de konuşacağım. Bu ne Türkiye'ye yakışıyor ne de bizim ulaşmak istediğimiz barış-kardeşlik futbolu iklime katkıda bulunmalarını istiyoruz. Görüntüler çok çirkin görüntüler. Biz de yetkililerle bu konuyla ilgili görüşmeler yapacağız" diye konuştu. Manisa kulübünde Mevlüt Aktan'ın Futbol Federasyonu'nun yeni yönetimine girmesi sonrası eşi Yasemin Buket Aktan başkan olmuştu.

Manisa FK, Büyükşehir Belediyesi ile yaşadığı gerginlik sonucunda daha önce iki tesisini kaybetmişti. Son olarak, halen kullanımda olan Fikri Bayrıl Tesisleri etrafında belediye ekiplerinin çalışmalarına devam etmesi, kulüp için operasyonel zorluklar yaratmıştı. Mevlüt Aktan’ın TFF yönetimine katılmasının ardından kulüp başkanlığını eşi Yasemin Buket Aktan devralmış ve kulüp yönetimi de yenilenmişti.