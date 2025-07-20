Belediye Başkanı Necdet Akel:

"Tarhana sadece bir yemek değil, bir yaşam biçimi"



Gediz Tarhana Festivali kültürel mirası yaşatmaya devam ediyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bu yıl 21’incisi düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali, Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle başladı. Yöresel lezzetlerin ve kültürel değerlerin tanıtıldığı festivalin açılış törenine yoğun katılım sağlandı.

Törene Kütahya Valisi Musa Işın, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, Belediye Başkanı Necdet Akel ile çevre ilçe ve beldelerden belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival dualarla başladı, protokol üyeleri stantları gezdi

Açılış töreninde protokol üyeleri davul zurnalar eşliğinde karşılandı. Festivalde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına kurban kesimi gerçekleştirildi. Müftü Sebahattin Turan’ın duasıyla başlayan etkinliklerde, stantlar tek tek gezilerek vatandaşlarla sohbet edildi.

Tanıtım alanlarında Gediz’e özgü farklı çeşitlerde tarhanalar sergilenirken, misafirlere ikramlar yapıldı. Vali Musa Işın, Milletvekili Ahmet Erbaş, Kaymakam Emrah Uzun ve Belediye Başkanı Necdet Akel, vatandaşlara kendi elleriyle tarhana çorbası dağıttı.

Başkan Akel: “Gediz Türkiye’de tarhananın başkentidir”

Açılış konuşmasını yapan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, tarhananın ilçeye özgü bir değer olduğunu vurguladı. Akel, “Bugün burada sadece bir çorbayı değil, geçmişimizi, emeğimizi ve birliğimizi kutluyoruz. İlçemizde her yıl 750 ton tarhana işletmeler tarafından, 50 ton ise evlerde üretiliyor. Bu rakamlar, Gediz’in bu geleneğe nasıl sahip çıktığını ortaya koyuyor. Gediz, Türkiye’de tarhananın adeta başkentidir” dedi.

Festivalin, sadece tarhanayı tanıtmanın ötesinde üreticilere destek sağlamayı ve yerel ekonomiye katkı sunmayı hedeflediğini belirten Akel, etkinlik boyunca yarışmalar, konserler, toplu sünnet şöleni ve birçok sosyal faaliyetin düzenleneceğini ifade etti.

Milletvekili Erbaş: “Tarhana bir kültür abidesine dönüştü”

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da festivalin önemine değinerek, “Tarhana festivalinin ilk gününden bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinlik artık bir festivalden öte, bir kültür abidesine dönüşmüştür. Tarhanayla uğraşan annelerimize, ablalarımıza ve kardeşlerimize minnettarız” dedi.

Vali Işın: “Gediz tarhanası tescilli ve Türkiye’de bilinen bir marka”

Kütahya Valisi Musa Işın ise konuşmasında festivallerin kültürel kaynaşma ve üretimin paylaşımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Işın, “Gediz tarhanası, kendi ismiyle tescillenmiş meşhur bir üründür. Bu festival 21 yıldır sadece bir ürün tanıtımı değil, aynı zamanda kültürel birlikteliğin de simgesi olmuştur. Kütahya ve ilçeleri büyük bir potansiyele sahiptir, bu değerleri birlikte korumalıyız” ifadelerini kullandı.