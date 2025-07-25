CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye genelinde hızla derinleşen barınma krizine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Artan kira fiyatlarının vatandaşların gelirinin çok üzerine çıktığını belirten Kış, “Asgari ücret ev kirasını karşılamıyor, emekli hayatta kalma mücadelesi veriyor” dedi.



“Ortalama kira maaşı geçti”

CHP’li Gülcan Kış, 2025 yılı itibarıyla asgari ücretin 22 bin 104 TL, ortalama kiranın ise 25 bin TL’yi geçtiğini hatırlatarak, “İstanbul gibi büyük şehirlerde bu rakam 30 bin TL’ye dayandı. Yani bir kişi maaşının tamamını kiraya verse bile ay sonunu getiremez” dedi.

“Barınmak artık bir insan hakkı değil, lüks haline geldi”

Kış, “Türkiye’de kirada oturan bir vatandaşın tek maaşla geçinmesi artık mümkün değil. Barınmak bir temel hak olmaktan çıkıp, lüks tüketim haline geldi” ifadelerini kullandı.

CHP önerdi, iktidar reddetti

Meclis’e verdikleri araştırma önergelerinde barınma krizinin nedenlerinin incelenmesini, sosyal konut politikalarının geliştirilmesini ve spekülatif kira artışlarının denetlenmesini talep ettiklerini belirten Kış, “Ancak iktidar her defasında bu çağrıları reddetti. Halkı değil rantı tercih ettiler” dedi.

“Meclis kapanmadan önce çağrımızı yaptık”

CHP Grubu olarak Meclis kapanmadan önce hem asgari ücret hem de emekli maaşlarına ara zam yapılması yönünde çağrı yaptıklarını hatırlatan Kış, “Bu kriz zamla hafifletilebilir dedik ama iktidar buna da kulak asmadı” diye konuştu.

Mersin’de tablo ağır

Mersin özelinde de kira sorununun her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Kış, “Bugün Mersin’de en düşük kira 20-22 bin TL. Yenişehir ve Mezitli gibi ilçelerde 30 bin TL’yi aşıyor. Asgari ücretlinin bu koşullarda geçinmesi mümkün değil” dedi.

“Boş konut var, sosyal konut yok!”

Türkiye genelinde 300 bini aşkın boş konut bulunduğunu belirten Kış, “Buna rağmen sosyal konut politikası yok. Devlet, konut piyasasını tamamen başıboş bırakmış durumda. Fahiş kira artışları karşısında vatandaş savunmasız” ifadelerini kullandı.

“Barınma anayasal haktır”

Barınmanın yalnızca ekonomik değil, sosyal adalet açısından da kritik bir konu olduğunu vurgulayan Kış, çözüm için şu adımları önerdi:

Sosyal konut üretimi hızla artırılmalı

Kira piyasası kamu otoritesi tarafından denetlenmeli

Boş konutlara yönelik düzenlemeler yapılmalı

“Barınma hakkı, piyasanın insafına bırakılamaz. Bu konuda devletin müdahalesi şarttır” dedi.

“CHP bu adaletsizliğe sessiz kalmayacak”

Açıklamasını “Biz sahadayız, halkla konuşuyoruz” sözleriyle sürdüren CHP’li Kış, “Saraydan bakınca bu kriz görünmeyebilir. Ama biz çocuğuyla sokakta kalan aileleri görüyoruz. CHP olarak bu düzene sessiz kalmayacağız. Barınma hakkı mücadelemizin merkezindedir” dedi.