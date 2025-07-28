CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı hükümetin tutumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı yazılı soru önergesinde Kış, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) personel açığı, ekipman eksikliği ve bütçe kullanımındaki yetersizliklere dikkat çekti.

“23 yıldır aynı ihmalkârlık, aynı çaresizlik”

Gülcan Kış, açıklamasında iktidarın yıllardır benzer hataları tekrar ettiğini belirtti. 2021 yılında yaşanan büyük orman yangınları felaketine atıfta bulunan Kış, o dönemde 53 ilde çıkan 299 orman yangınında 150 binden fazla hektar alanın yandığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“8 vatandaşımızı kaybettik, binlerce hayvan öldü. İktidar ise sadece seyretti. Bugün yine aynı manzarayla karşı karşıyayız. 23 yıldır hiçbir ders alınmadı. Bu yangınlar doğanın kaderi değil, iktidarın ihmalkârlığının ve liyakatsizliğinin bir sonucudur.”

Soru önergesinde çarpıcı veriler yer aldı

Milletvekili Kış, hazırladığı soru önergesinde Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın içinde bulunduğu yapısal sorunlara dikkat çekti:

OGM personel sayısında 2022’den bu yana yaklaşık 2.300 kişi azalma yaşandı.

Kurumda yaklaşık 29 bin kadro hâlâ boş durumda.

2025 yılı bütçesinde ormanların korunmasına ayrılan 32,5 milyar TL’lik ödeneğin yalnızca %38’i yılın ilk 6 ayında kullanıldı.

Bu ödenek, kamunun sadece faiz ödemeleri için ayırdığı bütçenin %1’i kadar bile değil.

Orman işçileri, koruyucu ekipman olmadan, kısa kollu tişörtlerle çalışmak zorunda kalıyor.

"Bakanlık liyakatsizlikle malul"

CHP’li Kış, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üst düzey kadrolarında liyakat eksikliği olduğunu vurgulayarak, Bakan İbrahim Yumaklı’nın özgeçmişine dikkat çekti:

“Sayın Bakan boya şirketi, medya yöneticiliği ve gübre firması geçmişiyle bu koltukta oturuyor. Yardımcılarının neredeyse hiçbiri ormanla, doğayla ilgili bir uzmanlığa sahip değil. Bu liyakatsizlik yüzünden doğamız da insanımız da zarar görüyor.”

“Bu yangınlar kader değil, yönetim sorunu”

Kış, açıklamasını sert ifadelerle tamamladı:

“Her yıl aynı yangınlar, aynı acılar yaşanıyor. Yanan sadece ormanlarımız değil; doğamız, geleceğimiz, çocuklarımızın yaşam hakkı. Bu ihmallerin bedelini orman işçileri canlarıyla, halk ise nefesiyle ödüyor. Bu işlevsiz yapı değişmediği sürece yangınların önüne geçilemez. Bu konunun takipçisi olmaya, ihmalkârlıkların hesabını millet adına sormaya devam edeceğiz.”

Soru önergesinin tam metni kamuoyuyla paylaşılırken, şimdi gözler Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan gelecek yanıtta.