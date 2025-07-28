Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye genelinde artan orman yangınları, sıcaklık kaynaklı asker ölümleri ve derinleşen ekonomik kriz üzerinden hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. CHP yönetimi, yaşanan gelişmeleri “ihmal, liyakatsizlik ve yönetim krizi” olarak tanımladı.



“Ormanlar Yanıyor, Devlet Seyrediyor”

CHP sözcüleri, Manisa’dan Antalya’ya, İzmir’den Karabük’e kadar pek çok ilde çıkan orman yangınlarına devletin yetersiz müdahale ettiğini vurgulayarak, “Yangın söndürme uçaklarının hâlâ yetersiz olması 23 yıllık iktidarın ayıbıdır” ifadelerini kullandı.

Yangınlara karşı yeterli hava filosu oluşturulmamasını eleştiren CHP, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın “Cebimizde uçak yok” açıklamasını da tepkiyle karşıladı.

“Kimse senin cebinde uçak aramıyor Sayın Bakan. 23 yılda alınmayan önlemleri soruyor!”

“Şehitler Sıcaklık Nedeniyle Hayatını Kaybetti”

CHP, İskenderun’da sıcak havada eğitim sırasında fenalaşan 7 askerden 2’sinin hayatını kaybetmesini de sert sözlerle değerlendirdi. Olayı “cinayet” olarak nitelendiren parti yöneticileri, Milli Savunma Bakanlığı’nın sessizliğini eleştirdi:

“20 yaşında evlatlarımız susuzluktan, metan gazından şehit düşüyor. Bu bir ihmaldir!”

CHP, artan asker ölümlerinin nedenlerinin araştırılması ve kamuoyunun tatmin edileceği açıklamaların yapılması gerektiğini belirtti.

“Ekonomik Yangın da Sürüyor”

Açıklamada, mutfaklardaki yangının da hiç sönmediği vurgulandı. Gelir eşitsizliğine, artan enflasyona ve düşük ücretlere dikkat çekilen konuşmada, CHP şu soruları gündeme taşıdı:

Asgari ücret 22.104 TL iken, açlık sınırı 26 bin TL, yoksulluk sınırı 86 bin TL.

Emekliler nasıl geçinecek?

Üniversite mezunları yurt dışına neden vize alamıyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomiyle ilgili iyimser açıklamaları içinse, “İnsanda biraz utanma olur” ifadeleri kullanıldı.

“Tutuklu Yargılamalar ve Hukuksuzluklar”

CHP, 19 Mart’ta başlayan ve hâlâ iddianamesi hazırlanmayan tutuklamalarla ilgili de konuştu. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin delilsiz suçlamalarla cezaevinde tutulduğu belirtildi:

“AKP yargısı, tutukluluğu cezaya dönüştürmüştür. Bu açıkça hukuk cinayetidir.”

“Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisleri Açıldı”

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için ülke genelinde Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisleri açıldığını da duyurdu. Bu yapıların hem kampanyanın merkezi olacağı hem de yurttaşların taleplerini doğrudan iletebileceği yerler olacağı vurgulandı:

“Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisleri halkındır, kapısı da herkese açıktır.”