Yaklaşık iki ay önce anoreksiya nedeniyle yaşamını yitiren Nihal Candan’ın ardından yas süreci devam ederken, Bahar Candan’ın TikTok hesabında ilk kez paylaşım yapması dikkat çekti. Profilinde “Nihal Candan’ın kız kardeşi” ibaresine yer veren Bahar, paylaştığı içerikle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

“Duyarsızlık” eleştirisi

Candan’ın paylaşımı, birçok kullanıcı tarafından “zamansız” ve “duyarsız” olarak yorumlandı. Ölüm acısının henüz çok taze olduğuna dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Bahar Candan’ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Nihal Candan’ın zor günleri

Bilindiği üzere, Kasım 2023’te Bahar ve Nihal Candan kardeşler “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” iddialarıyla tutuklanmıştı. Cezaevinde kaldığı süreçte anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle geçici tahliye edilmişti. Uzun süre tedavi gören genç fenomen, 20 Haziran’da fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, ertesi gün ise yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Ablasının vefatının ardından yaptığı bu paylaşım, Bahar Candan’ın yeniden tartışmaların odağına yerleşmesine neden oldu. Sosyal medyada tepkiler sürerken, Bahar Candan’ın ilerleyen günlerde nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.