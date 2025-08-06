

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan belediye başkanları, önceki dönem İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile cezaevi görüşmesinde bir araya geldi. Ziyaretlerde, halkın oylarıyla seçilmiş kişilerin siyasi gerekçelerle tutuklanmasına karşı ortak dayanışma vurgusu yapıldı.

Tutuklu başkanlara dayanışma mesajı iletti

Ziyaret kapsamında Karaca; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eski İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, milletvekilliği düşürülen Şerafettin Can Atalay, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile cezaevinde görüştü.

Karaca, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, bu kişilerin hukuki gerekçelerden ziyade siyasi nedenlerle tutuklu bulunduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlu’ndan Denizlililere mesaj

CHP’li Karaca, cezaevinde görüştüğü Ekrem İmamoğlu’nun Denizlililere gönderdiği mesajı şu sözlerle paylaştı:

“Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun Denizlili hemşehrilerimize mesajı var!

Tarihimizin en zor dönemindeyiz. Adalet, ekonomik, sosyal ve eğitim sorunlarıyla büyük bir mücadele içindeyiz. Mutlaka başaracağız, adalet ve hürriyet mücadelesini kazanacağız!”

Zeydan Karalar’dan el yazısıyla mesaj

Cezaevinde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın kaleme aldığı el yazısı mesajı da kamuoyuyla paylaşıldı. Mesajda Karalar, Denizli halkına selam gönderdi ve özgürlüğüne kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Karaca ise şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi kumpaslarla Silivri’de tutsak edilen Zeydan Karalar Başkanımızın Denizli’deki kardeşlerine selamı var. Adana’ya ve hemşehrilerine kavuşacağı günün heyecanını yaşıyor. Hep birlikte bir kez daha soruyoruz: Zeydan Karalar’ın Silivri’de ne işi var?”