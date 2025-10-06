Borsa İstanbul Temettü Endeksi’nde piyasa değeri açısından öne çıkan şirketler belli oldu. Listenin zirvesinde 989,5 milyar TL piyasa değeriyle Aselsan bulunuyor. Onu sırasıyla Garanti Bankası, Koç Holding, Enka İnşaat ve Tüpraş takip ediyor. Temettü verimleri ise şirketler arasında önemli farklılıklar sergiliyor.

Piyasa değerinde zirvede Aselsan

Aselsan, 989,5 milyar TL piyasa değeriyle Temettü Endeksi’nde lider konumda. Ancak şirketin temettü verimi yüzde 0,09 ile listenin en düşük oranına sahip.

Temettü veriminde Tüpraş öne çıkıyor

Temettü verimi açısından Tüpraş yüzde 6,77 ile listenin zirvesinde yer alıyor. Hem yüksek piyasa değeri hem de güçlü temettü verimiyle dikkat çekiyor.

Bankacılık ve perakende sektörleri

Bankacılık sektöründe Garanti Bankası (%2,66), İş Bankası (%1,11) ve Akbank (%1,66) temettü verimi açısından orta seviyelerde yer alıyor. Perakende sektöründe ise Bim Mağazalar (%1,95) geniş yatırımcı tabanıyla öne çıkıyor.

Sektörel farklılıklar

Telekom sektöründe Turkcell (%3,05) orta düzey temettü getirisi sunarken, sanayi ve holding şirketlerinde oranlar sektöre göre değişkenlik gösteriyor. Temettü endeksinde şirketlerin büyüklüğü ile temettü verimi arasında doğrudan paralellik olmadığı dikkat çekiyor.