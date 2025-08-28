Milas Belediyesi Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuvada Bodrum Doğuş, Bodrum İhtisas ve Muğla Sportif Akademi Spor Kulübü takımları mücadele edecek. Dörtlü turnuvada, geleceğin voleybol yıldız adayları kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi verecek.

Turnuva 29 Ağustos Cuma günü, 10.00-17.30 saatleri arasında Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanacak. Küçük kızlar kategorisindeki takımların birbirinden çekişmeli maçları voleybolseverlere keyifli anlar yaşatacak.

Milas Belediyesi Spor Kulübü yetkilileri, tüm Milaslı spor tutkunlarını turnuvayı izlemeye davet ederek, “Minik voleybolcularımızın azim ve mücadele ruhunu görmek için herkesimizi Atatürk Spor Kompleksi’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.