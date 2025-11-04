Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşayan ve sahne ismiyle “Güllü” olarak tanınan sanatçı Gül Tut’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada zemin raporu ortaya çıktı.

26 Eylül’de, Çınarcık Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5. katındaki evinde eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüne ilişkin “zeminde kayganlaştırıcı madde vardı” iddiası gündeme gelmişti.

Kriminal rapor: Zeminde kaygan madde yok

Olayla ilgili Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor tamamlandı.

Raporun sonucuna göre, Güllü’nün düştüğü alandan alınan iki ayrı örnekte de kayganlaştırıcı veya kimyasal bir maddeye rastlanmadı.

Böylece sanatçının düşüşüne “yapay kayganlık” iddiası resmen çürütülmüş oldu.

Ev içi kamera kayıtları TÜBİTAK’ta incelenecek

Soruşturma kapsamında olay anına ilişkin evdeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Kayıtların çözüm ve detaylı analizinin yapılması için görüntüler TÜBİTAK’a gönderildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın, kriminal raporun ardından kamera kayıtlarından elde edilecek bulgularla sürdürüleceği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Sanatçı Güllü, 26 Eylül gecesi kızı ve arkadaşıyla birlikte evinde bulunduğu sırada pencereden düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatmış, evin zemininden numuneler alınarak laboratuvara gönderilmişti.