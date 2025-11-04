UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Ajax arasında oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Daha önce Galatasaray’ın iki maçında görev yapan Bastien’in yönettiği maçların sonuçları dikkat çekti.

AJAX - GALATASARAY MAÇINI BENOİT BASTİEN YÖNETECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5 Kasım 2025 Çarşamba günü oynanacak olan Ajax - Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Dev mücadelede düdük, Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien’e emanet edildi.

Galatasaray’ın, Hollanda temsilcisi Ajax ile Johan Cruijff Arena’da oynayacağı karşılaşma saat 23.00’te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AJAX - GALATASARAY MAÇININ HAKEM KADROSU

UEFA’nın açıkladığı bilgilere göre, karşılaşmada görev yapacak hakem ekibi şu şekilde olacak:

Orta Hakem: Benoit Bastien (Fransa)

Yardımcı Hakemler: Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

Dördüncü Hakem: Thomas Leonard

VAR: Willy Delajod (Fransa)

AVAR: Bram Van Driessche (Belçika)

BENOİT BASTİEN'İN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fransız hakem Benoit Bastien, daha önce Galatasaray’ın 2 resmi maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip gol atamazken iki maç da beraberlikle sonuçlandı.

10 Mart 2022 – Barcelona 0:0 Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi)

24 Ekim 2018 – Galatasaray 0:0 Schalke 04 (UEFA Şampiyonlar Ligi)

BENOİT BASTİEN’İN TÜRK TAKIMLARIYLA GEÇMİŞİ

Benoit Bastien kariyeri boyunca Türk takımlarının 13 maçında görev yaptı. Bu maçlarda Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Türkiye Milli Takımı gibi ekiplerin karşılaşmalarını yönetti.

Disiplinli ve otoriter yönetimiyle bilinen Bastien, genellikle oyunun akışını kesmeden yönetmesiyle tanınıyor.

Galatasaray cephesi, Hollanda deplasmanında kritik bir galibiyet arayacak. Fransız hakemin yönettiği önceki maçlarda sarı-kırmızılı ekip mağlubiyet yaşamadı. Bu istatistik, Ajax karşısında da umut verici bir detay olarak görülüyor.