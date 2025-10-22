Menderes Belediyesi, çocukların sanata olan ilgisini desteklemeye devam ediyor. Menderes Belediyesi tiyatro eğitimi için yeni kayıt dönemi başladı. 7-14 yaş arası çocukların katılabileceği yaratıcı drama tiyatro eğitimleri, Menderes Merkez, Özdere ve Gümüldür’de düzenlenecek.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen yaratıcı drama tiyatro eğitimleri, çocuklara özgüven, ifade becerisi ve takım ruhu kazandırmayı amaçlıyor.

Yeni sezon kayıtları, 24 Ekim 2025 saat 17.00’ye kadar devam edecek. Başvurular;

Menderes Belediye Merkez Binası Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,

Özdere Hizmet Binası ve

Gümüldür Hizmet Binası üzerinden yapılabilecek.

Kayıt için yalnızca fotoğraf ve kimlik kartı yeterli olacak. Kontenjanın 30 kişiyle sınırlı olduğu açıklandı.

Eğitimlere dair detaylı bilgi almak isteyenler için iletişim numaraları şu şekilde paylaşıldı:

Menderes Merkez: (0232) 700 00 00 / Dahili 1019 – 1332

Özdere: (0232) 700 13 13 / Dahili 2465

Gümüldür: (0232) 793 36 03 / Dahili 142

“Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sanatın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Sanatın ve sanatçının yanında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Bünyemizde yer alan eğitmenimiz ile tiyatroya ilgi duyan çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Menderes’te çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkaracak işlere imza atmaya devam edeceğiz.”

Başkan Çiçek, çocukların sanatsal gelişimlerinin desteklenmesinin belediye için öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti.