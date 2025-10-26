Yalova’daki evinin penceresinden düşerek 26 Eylül’de hayatını kaybeden sanatçı Güllü (Gül Tut)’un ölümüyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Sanatçının kızı Tuğyam Ülkem Gülter ve yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu, sosyal medya ve televizyonlarda yapılan iddialar nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“İtibar suikastına uğradılar”

İkilinin avukatı Merve Uçanok, yaptığı açıklamada, müvekkilleri hakkında sosyal medya ve bazı televizyon kanallarında asılsız iddiaların yayıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkillerimiz hakkında adeta bir linç kampanyası başlatılmıştır. Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan kişilerin, televizyon kanallarında ve sosyal medyada gerçeği çarpıtarak açıklamalar yaptığı görülmüştür. Bu durum hem adli süreci etkiliyor hem de büyük bir acı yaşayan müvekkillerimizin özel hayatlarına ağır bir müdahale anlamına geliyor.”

Uçanok, yürütülen dezenformasyon sürecinin “itibar suikastı” boyutuna ulaştığını belirtti.

“Gerçeği çarpıttılar, prim kazanmaya çalıştılar”

Avukat Uçanok, olay sonrası yapılan yayınlarda “izlenme ve tıklanma uğruna” gerçekle ilgisi olmayan iddiaların gündeme getirildiğini vurguladı:

“Olay üzerinden prim yapmaya çalışan kişiler, toplumun vicdanını yaralayan yayınlara imza attı. Müvekkillerimiz, annelerini kaybetmenin derin acısını yaşarken bu tür haberler manevi dünyalarında telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır.”

“Hukuki süreç başlatıldı”

Merve Uçanok, kamuoyuna vicdanlı ve hukuka uygun davranma çağrısında bulunarak, şu açıklamada bulundu:

“Masumiyet karinesi ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki tüm yayınlar hakkında gerekli hukuki başvurular yapılmıştır. Bu tür paylaşımların devam etmesi halinde müvekkillerimizin tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacağız.”

Uçanok, kamuoyundan “henüz çok genç yaşta annesini kaybeden Tuğyam Ülkem Gülter’in acısına saygı duyulmasını” istedi.

Olayın geçmişi

26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşen 49 yaşındaki sanatçı Güllü (Gül Tut) hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası başlatılan soruşturma sürerken, ölümün kesin nedeni adli tıp raporuyla netlik kazanacak.