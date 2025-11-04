Ünlü şarkıcı Güllü’nün geçtiğimiz günlerde evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesinin ardından olayla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında yeni iddialar gündeme geldi.

“Belki de delil kararttılar” iddiası

Gazeteci Sevilay Yılman, katıldığı Ela Rumeysa ile Bu Sabah programında Güllü’nün ölümüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yılman, Güllü’nün evine parmak izi ve şifreli giriş sistemi taktırmasının nedeninin, oğlundan gördüğü şiddet olduğunu belirtti.

“Güllü’nün oğlu, annesinin ölümünden hemen sonra polis gelmeden eve girdi. Polisin giremediği eve nasıl girdi, anlamış değilim. Belki de delil kararttılar. Ne olduğu hâlâ bilinmiyor ama eminim polis ve savcılık bu konunun üzerinde duruyordur.”

Güllü’nün oğlu hakkındaki şiddet iddiaları

Sevilay Yılman, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in, annesini daha önce araba almadığı için darbettiğini ve bu nedenle KADES’e başvurduğunu da söyledi.

Ayrıca Güllü’nün oğlunun bir süre cezaevinde kaldığı ve sanatçının çocuklarına daha önce defalarca maddi destek sağladığı da ifade edildi.

“Tuğberk Yağız Gülter yaklaşık bir yıl cezaevinde yatmış. Güllü, oğlundan şiddet görünce KADES üzerinden yardım talebinde bulunmuş. Kadıncağızın ölüm sebebinin peşindeyim. İnşallah evlatları katil değildir.”

KADES başvurusu doğrulandı

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programı, Güllü’nün oğlundan şiddet gördüğüne dair resmi bilgiye ulaştı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre sanatçı, 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34’te iki kez KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Polis ekipleri olay yerine geldiğinde Güllü’nün şikayetçi olmaktan vazgeçtiği, ancak olayın kayıt altına alındığı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor

Güllü’nün ölümüne ilişkin delil karartma iddiası ve KADES başvurusunun doğrulanması, soruşturmayı derinleştirdi.

Olayla ilgili polis ve savcılık incelemeleri sürerken, sanatçının yakın çevresinin de ifade vermeye devam ettiği bildirildi.