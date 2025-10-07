Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Güllü, Yalova’daki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümü, hayranlarını ve müzik camiasını yasa boğarken, yakın arkadaşı Devran Üçyıldız Güllü’nün asistanı ile arasında geçen son konuşmayı ve vasiyetini ilk kez açıkladı.

Güllü’nün vasiyeti

Beyaz Magazin canlı yayınında konuşan Güllü’nün yakın arkadaşı Devran Üçyıldız, sanatçının ölümünden önce asistanı Deniz ile vasiyet üzerine konuştuğunu açıkladı:

“Cenazenin ertesi günü taziyeye gittim. Cenaze yıkamaya gidilecekti. Deniz dedi ki ‘Benden başka kimse girmesin. Birbirimize vasiyetimiz var. Kim önce ölürse hayatta kalan onu yıkayacak.’ Duygulanıyorum anlatırken.”

Üçyıldız’ın açıklamaları, Güllü’nün asistanıyla arasında özel bir bağ bulunduğunu ortaya koydu.

Asistan Deniz’in açıklaması

Güllü’nün vefatı sonrası Gel Konuşalım programına bağlanan asistan Deniz, olay gecesini şu sözlerle anlattı:

“Ben Güllü’nün yan dairesinde oturuyorum. Çok keyifli bir gece geçiriyordu, kızı ve misafiri ile birlikte. Dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Tek isteğim magazinden, Güllü Hanım’ı sevenlerden yalan yanlış haberler yapılmaması. İntihar gibi haberler olmasın. İki tane aslan gibi evlat yetiştirdi bu kadın. Türkiye’ye Güllü bir daha gelmez ama lütfen yanlış haber yapılmasın.”

Deniz, açıklamasını gözyaşları içinde tamamladı.

Otopsi raporu

Yalova Çınarcık’ta yaşanan olayın ardından tamamlanan otopsi raporu, Güllü’nün kanında yüksek dozda alkol bulunduğunu ve olayın büyük olasılıkla kaza sonucu meydana geldiğini ortaya koydu.