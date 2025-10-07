Pegasus Havayolları, yurt dışı uçuşlarında büyük bir fırsat sunuyor. 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyada biletler yalnızca 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Kampanyadan yararlanan yolcular, 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında uçuşlarını gerçekleştirebilecek.

Kampanya Detayları

Pegasus’un kampanyası, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara, Antalya ve İzmir çıkışlı yurt dışı uçuşlarını kapsıyor. Avrupa ve Orta Doğu’nun popüler destinasyonlarına uygun fiyatlarla seyahat fırsatı sunan kampanyada biletler, Pegasus’un resmi sitesi www.flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Kampanya, yalnızca 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde geçerli olacak. Uçuşlar ise 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

9€ + vergiler ile sunulan hatlar (bazı örnekler):

İstanbul Sabiha Gökçen Çıkışlı: Atina, Bahreyn, Bakü, Basel, Batum, Berlin, Bratislava, Bremen, Bristol, Bükreş, Cenevre, Dortmund, Duesseldorf, Erivan, Frankfurt, Gence, Graz, Hamburg, Hannover, Kahire, Köln, Kuveyt, Milan, Münih, Nice, Nürnberg, Prag, Priştine, Roma, Saraybosna, Sharm El Sheikh, Sofya, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Üsküp, Venedik, Viyana, Zagreb, Zürih.

Ankara Çıkışlı: Amman, Bakü, Berlin, Duesseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Stuttgart, Viyana.

Antalya Çıkışlı: Bakü, Bişkek, Berlin, Beyrut, Billund, Duesseldorf, Frankfurt, Goteborg, Hamburg, Hannover, Helsinki, Hurghada, Kahire, Kopenhag, Köln, Leipzig, Münih, Nürnberg, Paris, Sharm El Sheikh.

Detaylı hat listesi ve tüm fiyatlar için Pegasus’un resmi web sitesi ziyaret edilebilir.

Pegasus’tan Açıklama

Pegasus Havayolları yetkilileri, kampanyanın seyahatseverlere ekonomik ve kaliteli uçuş imkânı sunmayı hedeflediğini belirtti. Kampanya, düşük fiyatlı uçuş trendine önemli bir katkı sağlayacak.