Beş haftadır siber saldırı nedeniyle üretimini durduran Jaguar Land Rover (JLR), yeniden üretime geçti. Şirket, 8 Ekim itibarıyla motor ve batarya merkezlerinde faaliyetlerin başladığını duyurdu.

Motor ve batarya merkezleri yeniden devrede

İngiliz otomotiv devi, 1 Eylül’de gerçekleşen siber saldırının ardından üretimini geçici olarak durdurmuştu. JLR, 8 Ekim’de yaptığı açıklamayla Wolverhampton’daki motor fabrikası ve Birmingham’daki batarya merkezinde üretimin yeniden başladığını bildirdi.

Araç üretimi için geri sayım

Şirket, önümüzdeki günlerde Castle Bromwich, Halewood ve Solihull tesislerindeki presleme operasyonlarının devreye alınacağını açıkladı. Bu tesisler, markanın küresel üretim ağı içinde kritik rol oynuyor.

Solihull’daki gövde atölyesi, boya tesisi ve lojistik merkezi de aynı gün faaliyete geçti. Bu üç birim, markanın üretim kapasitesinin yeniden tam seviyeye çıkması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Range Rover ve Defender hatları yeniden üretimde olacak

Net bir tarih açıklanmasa da üretimin önümüzdeki günlerde Slovakya’nın Nitra kentindeki Defender ve Discovery hatlarında, İngiltere’de ise Solihull fabrikasında Range Rover ve Range Rover Sport hatlarında yeniden başlayacağı belirtildi.

“Sistemi yeniden inşa ediyoruz”

JLR’den yapılan açıklamada, “Üretim ağımızı kademeli olarak devreye alıyoruz. Siber saldırının etkilerini azaltmak ve sistem güvenliğini güçlendirmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz.” ifadelerine yer verildi.